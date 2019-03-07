Kağıt fabrikasında yangın - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Bağcılar'da kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi 2610 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı kağıt fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanlar kısa sürede fabrikayı sardı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Bu arada, dumandan etkilenen 3 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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