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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kafasına çatıdan buz kütlesi düşen vatandaş hastanelik oldu

Kafasına çatıdan buz kütlesi düşen vatandaş hastanelik oldu

-Şahsın kafasına buz düşme anı

Hastane İtfaiye Aracı Güvenlik Kamerası Karahisar Buz Kütlesi 

--Kafasına buz kütlesi düşen şahıs ile röp

( AFYON KARAHİSAR-RÖPORTAJ) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da işinden evine giderken bir binanın çatısından kafasına buz kütlesi düşen Oktay Yüksel hastanelik oldu. Buz kütlesinin Oktay Yüksel’in kafasına düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Alınan bilgilere olay, Pazartesi günü Afyonkarahisar'ın Yeşilyol caddesinde meydana geldi. Oktay Yüksel iş yerinden çıkıp evine giderken çatıdan kopan buz kütlesi kafasına düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yüksel'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksel, tedavi altına alındı. Kafasında 10 santimetrelik bir kesik oluşan Yüksel’in görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Oktay Yüksel, yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun ki hafif sıyrıklarla atlattım. Şunu söylemek istiyorum. Apartman çatılarında biriken kar birikintilerini itfaiye aracılığıyla indirin ki kontrolsüz bir şekilde bir başkasının üzerine düşmesin." dedi.
Yüksel, vatandaşları da her ihtimale karşı apartman saçaklarının altından geçmemeleri konusunda da uyardı.
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