Kafaoğlu: “Trafikte bekleme süresi yüzde 30 azalacak”

-Başkan Zekai Kafaoğlu'nun açıklamaları



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığını ziyaret ederek akıllı ve dinamik kavşak çalışmaları hakkında kontrol merkezinde detaylı bilgi aldı. Başkan Kafaoğlu trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki trafik akışını inceledi. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu akıllı ve dinamik kavşaklarının hayata geçeceğini söyleyen Kafaoğlu lansman ile birlikte yeni sistemin Balıkesir kamuoyuna tanıtılacağını belirtti.

Başkan Kafaoğlu “Dijital ortamda bütün kavşaklar kontrol ediliyor. 20 kavşağın 10’u otomatik olarak dinamik kavşak pozisyonunda, diğer 10’u da manüel olarak kontrol edilebilecek durumda. Çalışmalar tamamlandı, personelimizde eğitime gidiyor. Yeni yıldan önce sistemi hayata geçireceğiz. Kırmızı ışıklarda artık bekleme süreleri %30 azalacak. Geometrik kavşaklarda geometrik düzenlemeler yaparak bekleme süresini %50’ler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz. Kontrol merkezinde ışıklı kavşaklar anlık olarak takip ediliyor, gerektiğinde müdahale ediliyor. Yoğun olan noktalar trafiğe açılıyor, sirkülasyon oluyor. Bu sistemin lansmanını yaparak Balıkesir halkına da tanıtmış olacağız. Herşey Balıkesir için, Balıkesir’in akıllı bir şehir olması için, bütün elektronik imkanları ve Balıkesir’in olanaklarını kullanarak vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz” dedi.



