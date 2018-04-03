Kadro sevincini kaşık oyunuyla kutladılar

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( KONYA ) - Konya’da KYK Beyşehir Yurt Müdürlüğünde çalışan taşeron personel kadro sevinci yaşadı KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bağlı Beyşehir Yurt Müdürlüğünde taşeron olarak görev yaparken daimi kadroya alınan çalışanlar, yaşadıkları sevinci Konya kaşık oyunuyla kutladı. Kredi Yurtlar Kurumu Konya İl Müdürü İsa Araba, KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, yurt müdürlüğü bahçesinde taşeron personel iken son düzenlemenin ardından daimi işçi statüsünü kazanan 55 çalışanla düzenlenen kutlama programında biraraya geldi. Çalışanların coşkusuna programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da ortak oldu. KYK Konya İl Müdürü İsa Araba, yaptığı konuşmada, 750 bin kişiden oluşan büyük bir aile olduklarını dile getirerek, “Kredi Yurtlar Kurumunun geldiği yeri sizlere borçluyuz” dedi.

KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül de, Beyşehir’de kurum bünyesinde çalışan 55 işçinin daimi statüye kavuştuğunu belirterek, “İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada kendilerine yakışan bir kutlama için biraraya gelmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra daimi kadroya geçen işçiler yaşadığı sevinci Konya’nın yöresel kaşık oyununda hünerlerini sergileyerek kutladı. Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Metin, Memur Sen Beyşehir Şube Başkanı Halil Yavşil, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, çalışanlar katıldı.



