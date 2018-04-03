Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kadro sevincini kaşık oyunuyla kutladılar

Kadro sevincini kaşık oyunuyla kutladılar

Kadro sevincini kaşık oyunuyla kutlayan işçiler

Kutlay Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum 

-Protokol ve çalışanlar
-Detaylar

( KONYA ) - Konya’da KYK Beyşehir Yurt Müdürlüğünde çalışan taşeron personel kadro sevinci yaşadı KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bağlı Beyşehir Yurt Müdürlüğünde taşeron olarak görev yaparken daimi kadroya alınan çalışanlar, yaşadıkları sevinci Konya kaşık oyunuyla kutladı. Kredi Yurtlar Kurumu Konya İl Müdürü İsa Araba, KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, yurt müdürlüğü bahçesinde taşeron personel iken son düzenlemenin ardından daimi işçi statüsünü kazanan 55 çalışanla düzenlenen kutlama programında biraraya geldi. Çalışanların coşkusuna programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da ortak oldu. KYK Konya İl Müdürü İsa Araba, yaptığı konuşmada, 750 bin kişiden oluşan büyük bir aile olduklarını dile getirerek, “Kredi Yurtlar Kurumunun geldiği yeri sizlere borçluyuz” dedi.
KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül de, Beyşehir’de kurum bünyesinde çalışan 55 işçinin daimi statüye kavuştuğunu belirterek, “İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada kendilerine yakışan bir kutlama için biraraya gelmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra daimi kadroya geçen işçiler yaşadığı sevinci Konya’nın yöresel kaşık oyununda hünerlerini sergileyerek kutladı. Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Metin, Memur Sen Beyşehir Şube Başkanı Halil Yavşil, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, çalışanlar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı