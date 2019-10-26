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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadirli'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı - OSMANİYE

Kadirli'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı - OSMANİYE

- Kadirli'de arazi kavgası - Araziden görüntü - Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesi - Olayın yaşandığı araziden detay Osmaniye 'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mecidiye köyünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Silahların kullanıldığı kavgada Halit M.K, Tarık G, Muhammed G. ve O.P. yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarık G. hayatını kaybetti.Durumlarının ağır olduğu öğrenilen Halit M.K. ve Muhammed G. Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Arazi Anlaşmazlığı Arazi Kavgası Güvenlik Önlemi 

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