Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadir Gecesinde binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı

Kadir Gecesinde binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı

İftara katılan vatandaşlardan görüntü

Kadir Gecesi Salar İlahi Siyasi Parti Sivil Toplum 

-İlahi okuyan cami imamları
-Kumluca Müftüsü dua
-Belediye Başkanı konuşması
-Ezanla birlikte hep beraber iftar yapılması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi.
Geleneksel Kadir Gecesi yemeğinde, cadde ve sokakları dolduran binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı. Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin Cumhuriyet meydanında düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeğine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.
Kadir Gecesi İftar Yemeği öncesinde Kumluca Müftülüğü'ne bağlı İmam Hatipliler tarafından ilahiler ve dualar okundu. Daha sonra Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu kısa bir konuşma yaptı. Yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen ve yemeği dağıtımını yapan belediye personelin teşekkür eden Başkan Köleoğlu; “Bu birlikteliğimizi her zaman daima sürdürmek için çalışacağız. Biz büyük ailem derken işte masalarda oturan çocuklarımız, kadınlarımıza, gençlerimiz ve yaşlılarımızdan oluşan bu manzaradan bahsediyorduk. Bu vesile ile hepinizin kadir gecesini tebrik ediyorum” dedi.
Daha sonra Kumluca Müftüsü tarafından iftar duası okundu. Akşam ezanının okunması ile birlikte binlerce vatandaş aynı anda oruçlarını açtı.
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Kadir Gecesi Tebrik KartlarıKadir Gecesi Tebrik Kartları
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı