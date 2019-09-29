Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Kadınların makarna hazırlığı yapması

Genç Kız Genç Kızlar Kuşburnu 

-Makarna kesmeleri
-Şehri Üngül ile röportajı
-Kırgız bayan ile röportajı
-Nafiye Aydın ile röportajı
-Makarna kesiminden detaylar

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kadınlar, imece usulüyle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.Kadınlar, imece usulü ile hamur işleri, yufka, tarhana ve turşu gibi kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını sürdürürken, bir taraftan da bu geleneği genç kızlara öğretiyor.Safranbolu’da yaşayan Şehri Üngül, kışlık ev makarnası kestiklerini söyleyerek, “ Kışa hazırlık olarak, kuşburnu, melemen, salca, tarhana yapıyoruz. Ayrıca genç kızlarımıza bunu öğretiyoruz. Bizler artık yaşlandık” dedi.
Nafiye Aydın ise, halk dilinde yayım dedikleri ev makarnasını imece usulü ile hazırladıklarını ifade ederek, bu geleneği yaşatarak gençlere de öğretmeye çalıştıklarını ifade etti.
Kırgızbir ailede Safranbolu'lu kadınlarının yaptığı ev makarnasının hem kesimini yapıp, hemde Türk geleneklerini öğreniyor.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Gece yarısı yarı çıplak sokağa attılarGece yarısı yarı çıplak sokağa attılar
İzmir'in kadın itfaiyecileriİzmir'in kadın itfaiyecileri
Üniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladıÜniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı