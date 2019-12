Kadınların çantalarına musallat olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

-asayiş bürodan çıkış

( ANTALYA )- " Lavaboyu kullanacağım" iki kadının çantasını boşalttı- Ara arkaya iki kadının çantasından toplamda 860 TL çaldı- Her iki hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ANTALYA



- Antalya'da öğle yemeği için restorana giren ve elini yıkamaya giden bir kadının masada bıraktığı çantasından 750 lirayı çalan şüpheli O.Ç., dün bir işyeri başka kadının 110 lirasını çaldıktan sonra yakalandı. Her iki hırsızlık olayı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelinin her iki olayda da lavaboyu kullanma bahanesiyle iş yerine girdiği belirlendi. Antalya'daki bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz (21), geçen perşembe günü, öğle yemeği için restorana gitti. Çantasını masada bırakıp, elini yıkamaya giden Avaz, döndüğünde çantasındaki 750 liranın olmadığını fark etti. Avaz, polisi arayarak, yardım istedi. Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bir gün sonra ikinci hırsızlık Şüpheli iki gün önce ellerini yıkamak bahanesiyle girdiği simit fırınında bir başka kadın grevlinin daha çantasından para çalarken yine güvenlik kameralarına yakalandı. Mağdur Filiz Durmaz (40) çantasındaki 110 lirasının olmadığını farketti. İşletme sahibi güvenlik kamerasını inceleyince çantanın bir kişi tarafından alınıp, kurcalandığını görüldü.

Çalışanların haber vermesiyle fırına polis ekipleri geldi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kişinin iki gün önce Avaz'ın çantasından 750 lirayı çalan şüpheli olduğunu tespit etti. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan sorgusunda iş yerleri sahiplerine 'lavaboyu kullanacağım' dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



