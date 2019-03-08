Kadınlardan, Kadınlar Günü'ne özel yürüyüş

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- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bursa’da da kadınlar güne özel yürüyüş düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü FSM Caddesi’nde Nilüfer Kent Konseyi önünden başladı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediyesi’nin kadın çalışanları ve çok sayıda sivil toplum örgütünden kadınlar yürüyüşe katıldı.

Kadınlar ellerinde “Çocuk istismarına son”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadınlar vardır öz savunma haktır” yazılı pankartlarla, şarkılar ve sloganlar eşliğinde Üç Fidan Gençlik Parkı’na kadar yürüdü. Yüzlerce kadın daha sonra basın açıklaması yapmak üzere Üç Fidan Parkı’ndan otobüslerle Heykel’e çıktı. Bütün kadınlar adına açıklamayı, Heykel’de, Bursa Kent Müzesi önündeki alanda Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nergiz Döner yaptı. 8 Mart’ın kadınların dayanışma, mücadele, birleşme ve çoğalma günü olduğunu söyleyen Nergiz Döner, Türkiye’de de kadına yönelik şiddetin her geçen yıl arttığına, her gün onlarca kadın ve çocuğun, taciz, tecavüz ve aile içi cinsel şiddete maruz kaldığına dikkat çekti. 2019 yılının sadece Ocak ayında 43 kadının öldürüldüğünü vurgulayan Döner 2018 yılında ise 440 kadının öldürüldüğünü ve 317 kadına cinsel şiddet uygulandığını, 1217 çocuk istismarının basına yansıdığını, 26 çocuğun ise öldürüldüğüne dikkat çekti.

