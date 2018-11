Kadınlardan ayakkabılı eylem

- Basın açıklamasından detaylar



( TEKİRDAĞ )- Onlarca Kadın ayakkabıları meydana dizildi TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da Süleymanpaşa Kadın Platformu üyeleri tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ nedeniyle onlarca kadın ayakkabıları meydana dizildi. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Demokrasi meydanında toplanan Süleymanpaşa Kadın Platformu üyesi kadınlar tarafından, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır” yazılı pankart açarak, yaklaşık 100 çift kadın ayakkabısı meydana dizilerek sergilendi. Düzenlenen basın açıklamasına erkeklerde destek verirken, meydana dizilip sergilenen kadın ayakkabıları ilgi odağı oldu. Düzenlenen basın açıklaması programında konuşan Filiz Çetin, "Kadınlar, dünyanın dört bir yanında her türlü olumsuzluğa karşı dayanışma halinde olup seslerini yükseltiyorlar. Biz kadınlar huzur içerisinde güvenle yaşayabilecekleri bir dünya istiyoruz. Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizlik sokmakta. Temel, hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Kadına şiddet son bulsun artık. Ataerkil kapitalist sistemin oluşturduğu eşitsizlikler, ayrımcılıklar derinleşerek devam etmektedir. Tüm dünyada devletler uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutunu ve dozajını artırmıştır. Böylesi gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar ataerkil kapitalizme ve şiddetin her türlüsüne karşı: Savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok sayılmasına karşı bir kez daha meydanlardayız” diye konuştu.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar ise, “Kadına yönelik şiddet yine artarak devam ediyor. Kadınlar her gün şiddete tacize ya da tecavüze uğruyor. Şiddet o kadar arttı ki, medyada sıradan bir vaka gibi yer buluyor. Sosyal kültürel çevreden ünlü ya da ünsüz toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddete tanıklık ediyoruz. 2018'in İlk 9 ayında 183 kadın ve 10 çocuk öldürüldü, 50 kadına tecavüz edildi, 162 kadın tacize uğradı, 375 kadına zorla seks işçiliği yaptırıldı, 279 kız çocuğu cinsel istismara maruz kaldı, 316 kadın yaralandı. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar” şeklinde açıklamada bulundu. Yapılan basın açıklamasından sonra, kadınlar sloganlar eşliğinde havaya mor balonları saldı. (HLD-