Kadınlara file örmeleri öğretiliyor

-Kurs hocası açıklama

-Bayanlar ropörtaj

-Belediye Başkanı ropörtaj

-detay



( BİLECİK )- Eğitimi Halk Eğitim Merkezi veriyor, malzemeleri ise Bozüyük Belediyesi ücretsiz karşılıyor- Bozüyük Belediyesi ve HEM işbirliği ile ‘Plastik Poşet Kullanıp Çevreyi Kirletmiyorum, Filemi Örüyor, Çantamı Dikiyorum’ Projesi hayat geçirildi BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Bozüyük Belediyesi’nin işbirliği ile hazırlanan ‘Plastik Poşet Kullanıp Çevreyi Kirletmiyorum, Filemi Örüyor, Çantamı Dikiyorum’ projesi ile plastik poşet yerine file çanta kullanımının yaygınlaştırılması ve bayanların kendi alışveriş çantalarını üretmeleri hedefleniyor. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemeler kapsamında Bozüyük kapalı pazar yerinde haftanın en yoğun günü olan salı ve cumartesi günü file çanta örme ve dikim atölyesi düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi örgü ve giyim öğretmenleri ve öğrencileri burada halka birebir eğitim verirken atölye çalışmasında kullanılacak file malzemeleri de Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak temin edildi. Atölye çalışması hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Gülten AK “Biz Bozüyük Halk Eğitim Merkezi olarak Bozüyük Belediyesi ile iş birliği halinde “Plastik Poşet Kullanmıyorum, Çevreyi Kirletmiyorum, Filemi Örüyorum” projesini yürütüyoruz. Bu projede ki amacımız 1 Ocak’tan itibaren plastik poşetlerin kullanımı yasaklanacağından dolayı Bozüyüklü hanımlara file örmeyi öğretiyoruz. Burada ki amacımız fileleri kullanarak poşet kirliliğini engelleyip çevreye duyarlı vatandaşlar hazırlayarak farkındalık yaratmak” dedi.

Atölye alanına gelen ve hanımlara kolaylıklar diyen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da yaptığı açıklamada “Halk Eğitim Merkezi’miz ile birlikte istişare yaptıktan sonra 1 Ocak tarihinden itibaren poşetlerin ücretli hale geleceğinden birlikte güzel bir proje yapalım istedik. Çevreye duyarlılığı arttırmak ve vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesi amacı ile Halk Eğitim Merkezindeki hocalarımızın kurs açmasını sağladık. Kullanılan malzemelerin belediyemiz tarafından karşılandığı projede yanımda bulunan platformda tamamen örgüden, el işinden yapılan bu çantaların vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmasını sağlayacağız. Bizler çevreye duyarlı olmamız gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Ama bugün burada arkamızda gördüğünüz ve şu anda ki harıl harıl çalışanlar ile beraber bu projeye destek veren ablalarımız, kardeşlerimiz, teyzelerimiz mevcut. Burada birlik ve beraberlik içerisinde bu projeye büyük destek oluyorlar. Halk Eğitim Merkezimizin çok değerli hocaları bu kursta kendilerine destek vererek halkımıza sunulacak şekilde çantalarımızın tasarımlarını gerçekleştirdi. Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz ve belediyemiz iş birliği ile geri dönüşümün çok önemli olduğunu, poşetin çevreye zararlarını dile getirmek amacı ile bu projeyi gerçekleştirdik. Emek veren başta hocalarımız olmak üzere tüm kursiyerlerimize Halk Eğitim Merkezimize bu projenin oluşumunda bize destek veren kaymakamımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



