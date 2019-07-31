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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kadına sokak ortasında kanlı infaz

Kadına sokak ortasında kanlı infaz

Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Sağlık Ekibi Cenaze Bild 

-Yerde yatan kadından görüntüler
-Polisin incelemesi
-Ölen kadının vesikalığı

( KAYSERİ )- Kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybetti KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Serçeönü mahallesi Ahmetpaşa caddesi üzerinde meydana gelen olayda Gülay Ş. (27) isimli kadına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi 4 el ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gülay Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çağlı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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