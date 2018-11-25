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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadına şiddete karşı ‘turuncu düdük’

Kadına şiddete karşı ‘turuncu düdük’

Kadınlara dağıtılan düdükleri öttürmeleri

Nadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

-Nikahtan görüntü
-Genç çiftin düdük öttürmesi
-Katılanlara düdük dağıtımı
-Görevlilerin nikahın yapıldığı binadan çıkışı
-ŞÖNİM yöneticisiyle röportaj

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu renkteki düdükler dağıtıldı. Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) görevlileri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla ‘Sessiz kalma, şiddete karşı buradayım de!’ temasıyla hazırlanan turuncu renkli düdükler ilk olarak yeni evlenen bir çifte verildi.
Nikaha katılanlara da dağıtılan düdükler yoğun ilgi gördü. ŞÖNİM yöneticisi Psikolog Azize Doyran, “Turuncu düdük bu hafta yapılacak bütün etkinliklerde kullanılacak. Kadın, erkek, çocuk herkese bu dağıtılacak. Sesimizi düdükle ve daha yüksek seslerle çıkartacağız” dedi.
Amaçlarının kadına yönelik şiddete dikkat çekmek olduğuna değinen Doyran, günün 24 saati hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine ücretsiz ALO 183 destek hattından ulaşılabileceğini söyledi.


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