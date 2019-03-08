Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti Pendik’te buluştu

-- Panelistlere plaket takdimi

-- Panelistlerin konuşmaları detay

-- Salondan detaylar

-- Sergi alanından detaylar

-- Kurdele kesimi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Pendik’te düzenlenen Sanatta Kadın İmzası Kadın ve Sanat Paneli sergisinde kadınların sanat alanında bıraktığı önemli izler gözler önüne serildi. Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, “Hem hanımların zarafetiyle, hem sanatın zarafetiyle buluştuğu güzel bir etkinlik” yorumunda bulundu. Rikkat Kunt anısına düzenlenen Sanatta Kadın İmzası Kadın ve Sanat Paneli, Pendik’teki Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde Pendik Belediye Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin’in katılımıyla düzenlendi.

Aynı zamanda 54 usta sanatçının hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, cilt alanlarındaki eserlerinden oluşan serginin de panelle birlikte açılışı gerçekleştirildi.

Serginin 21 Mart tarihine kadar açık kalacağı bildirildi.

Panelin açılışında ev sahibi olarak konuşan Başkan Şahin, Sanatta Kadın İmzası adını taşıyan panel ve serginin açılışının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Başkan Şahin, konuşmasında şunları söyledi: “Allah’a hamdolsun, 10 yıldır bu şehirde emaneti vakti gelince devretmek üzere taşıyoruz. 10 yıl boyunca en zevk aldığım işler bu salonda, bu alanda, kültür ve sanatta birlikte yaptığımız işlerdir. Gerçekten de bir belediye olarak bu alanda üzerimize düşenin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduk. Allah da yardım etti, güzel sanatçılarımızın ortaya koyduğu nadide eserler ile şehrimizin kültür sanat hayatına çok şeyler kattık diye düşünüyorum. Tabi alacak daha çok yolumuz var. Burada, ortak pek çok çalışma içinde olduğumuz kıymetli sanatçılarımıza bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün tam da günün anlam ve önemine uygun bir sergide beraberiz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın emeğinin gerçekten idrak edilmesi açısından pek çok noktada etkili çalışmaların, programların yapıldığı bir gündeyiz. Ama herhalde tam da işin ruhuna uygun en güzel çalışmalardan birini burada gerçekleştiriyoruz. Hayat içerisinde eşitliği arıyoruz ama tam eşitlik mümkün değil. Bir erkek olarak hiçbir zaman bir kadının o zarafetini üzerimde taşımayacağımı biliyorum. Hiçbir hanım kadar zarif olamam. Elbette sanat da zarafet. Şimdi hem hanımların zarafetiyle, hem sanatın zarafetiyle buluştuğu güzel bir etkinlik olmuş. Gerçek anlamda hanımlar gününe en uygun zarafet ile sanatı bir araya getiren bir çalışma olmuş. Hem arkadaşlarıma, hem kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." Başkan Şahin, "Hayat içerisinde bir yolcuyuz. Bir ömür yolculuğu yapıyoruz. Yolculuğa hiçbir şey bilmeyenler olarak, cahiller olarak başlıyoruz. Aslında bu yolculuğumuz bir medeniyet yolculuğu. İnsanı kamil olma yolculuğu. Bu yolculukta bizi o noktaya ulaştıracak en önemli şey bilgi, çünkü bilgi olmadan da sevgi olmuyor. Gerçek anlamda yakalayacağımız şey de, Rabbimizin bizi yaratırken kendi ruhundan üflediği o sevgi. Aslında sevgiyi, gerçek sevgiyi arıyoruz. Onu yakaladığımız zaman da, şu yer yüzünde şikayetçi olduğumuz haksızlık, adaletsizlik, zulüm, şiddet o zaman ortadan kalkacak. Onun yolunu da Rabbimiz bize öğretmiş. ‘Oku’ kelamıyla başlayan bir kitabımız var. Biz gerçek anlamda bilginin hikmetini, kıymetini bildikçe, bilgiyi hayatımızda bir emanet gibi değil de gerçek anlamda bir etiğimiz gibi hissettikçe, çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok bence. Ve tabi ki bunun en zarif şekli de sanatta var. Evet, bazen bilgi sert ve acımasız oluyor ama sanat onu güzelleştiriyor, zarifleştiriyor.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, panelistler Prof. Dr. Çiçek Derman, Dr. Öğretim Üyesi İnci Ayan Birol ve Ayten Tiryaki’ye plaket takdim etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği panelde konuşmacılar, tezhip sanatının en önemli ustalarından biri olarak bilinen Rikkat Kunt’un alanında bıraktığı izi ve kadın sanatçıların hat, tezhip, ebru, çini gibi alanlardaki çalışmalarından bahsetti. Panelin ardından sergi alanına geçilerek, Sanatta Kadın İmzası Sergisi’nin açılış kurdelesi kesildi.

