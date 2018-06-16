Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kadın sürücü, park için kendisine yardım eden işçiyi böyle ezdi

Kadın sürücü, park için kendisine yardım eden işçiyi böyle ezdi

Güvenlik kamera görüntüsü

Hastane Kamera Çalışan Kadın Direksiyon Kadın Sürücü 

-Yalı kazası arşiv görüntüsü

( İSTANBUL )- İşçinin hayatını kaybettiği feci kaza kameralara yansıdı İSTANBUL

- Sarıyer'de fren yerine gaza basan kadın sürücü, kendisine park için yardım etmeye çalışan işçiyi ezdi. İşçinin hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Yeniköy'de yaşandı. Yahya Macit (52) isimli işçi, bir restoranın park alanına girmek için manevra yapmaya çalışan kadın sürücüye yardım etmek istedi. Trafiği durduran Macit, otomobilin arka tarafına geçti. Bu sırada kadın sürücü geri manevra yaparak Macit'e çarptı. Ancak birden panikleyen sürücü, fren yerine gaza basmaya devam etti ve Macit'i otomobilin altına aldı. İşçiyi metrelerce sürükleyen sürücü, bir evin bahçe kapısına çarparak durdu. Ağır şekilde yaralanan evli ve 4 çocuk babası Yahya Macit'in yardımına ilk olarak, restoran çalışanları koştu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Macit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yahya Macit'in 24 Ağustos 2017 tarihinde direksiyon başında epilepsi krizi geçirerek Beykoz'da bulunan Ahmet Mithat Efendi Yalısına çarptığı, kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. (MB-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı