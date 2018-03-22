Kadın spiker son yayınında gözyaşlarını tutamadı



- Afyonkarahisar’daki bir televizyonda uzun yıllardır ana haber spikerliği yapan kadın, son yayınında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Uydu yayını yapan bir televizyon kanalında 5 yıldır ana haberleri sunan Fatma Taşkın Uygun isimli kadın spiker, başka bir kuruma geçtiği için görevinden ayrıldı. Son defa haberleri sunmak için kamera karşına geçen Uygun, haberlerin bitiminde izleyicilerine veda etti. Uygun 'Beş yıl boyunca beni evlerinize konuk ettiniz, benim ailem oldunuz, hepinize teşekkür ederim, hoşçakalın' derken gözyaşlarına boğuldu. Fatma Taşkın Uygun daha sonra mesai arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirerek televizyondan ayrıldı.

