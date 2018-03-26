Kadın seyisler işe başladı - ADANA

- Kadın seyislerin atları tımarlaması - Kadın seyislerin atları sevmeye gelen çocuklarla ilgilenmesi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile röportaj - Kadın seyis Fadime Ataş ile röportaj - Kadın seyis Hilal Avşar ile röportajKadın seyisler işe başladı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi" kapsamında İŞKUR ve Türkiye Jokey Kulübü'nün de desteğiyle eğitim verilen 6 kadın seyis, Adana 'da işbaşı yaptı - Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tekin: - "Bu sektörde kadınlardan daha çok söz ettirmeyi hedefliyoruz" - Kadın seyislerden Fadime Ataş: - "Ben bir anneyim. İki çocuğum var. Evde çocuklarımla nasıl ilgileniyorsam burada da atlara aynı şekilde özenle ilgileniyorum. İşimi çok seviyorum"ADANA (AA) - YUSUF KOYUN - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 18 - 40 yaş arası kadınlara yönelik "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi" kapsamında İŞKUR ve Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) de desteğiyle eğitim alan 6 kadın seyis, Adana 'da göreve başladı. Bakanlığın başlattığı proje kapsamında Adana 'da 18 - 40 yaş arasındaki 20 kadın eğitimlere katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adana Hipodrom Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından ortak yürütülen proje kapsamında kadınlara 2017 yılının kasım ve aralık aylarında 8 hafta süreyle 280 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimler sonunda 8 kadın sertifika almaya hak kazandı. Ankara'da gerçekleştirilen kura çekilişiyle kadınlardan 2'si Adana Hipodromu Atla Terapi Merkezi'nde, 2'si TJK'ya ait aşım istasyonunda, diğer 2'si de özel atçılık sektöründe işe yerleştirildi. - "Kadınların sayısını arttırmak istiyoruz"Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hipodromlar ve seyislik sektörünün neredeyse tamamen erkek egemenliğinde olduğunu ve bu alanda çalışanların yüzde 99'unu erkeklerin oluşturduğunu belirtti. Projenin sektördeki değişime ve gelişime olan katkısından söz eden Tekin, "Belki de ilk kez bizim yetiştirdiğimiz kadınlar bu piyasaya giriyor." dedi. Tekin, daha işin başında olduklarını dile getirerek, "Bu projeyi devam ettirip kadın seyis sayısını arttırmamız gerekiyor çünkü dünyada atçılık sektörleri içerisinde kadın seyisler hep ön planda. Buna ülkemizde geç kalınmış. Bakanlığımız ve Valiliğimizin desteğiyle bu sektörde kadınlardan daha çok söz ettirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan işsizlik oranını da azaltmak istiyoruz. Kadınlara yönelik istihdam alanlarını genişletmeyi düşünüyoruz." diye konuştu. Bir kadın elinin değmesinin, anne şefkatiyle yaklaşımın atlar üzerinde çok etkili olduğunu vurgulayan Tekin, kadınların atlara yaklaşımının onların eğitimini kolaylaştıracağını söyledi.
Tekin, Bakanlık projesinin yanı sıra kendilerinin de yerelde eğitim programları yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi. - Ev hanımlığından seyisliğeEv hanımlığı yaparken aldığı eğitimler sonunda Adana Hipodromu Atla Terapi Merkezi'nde göreve başlayan iki çocuk annesi 36 yaşındaki Fadime Ataş da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ilanıyla projeden haberdar olduğunu belirterek, bunun üzerine kursa başvurduğunu aktardı.Ataş, eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazandığını ve çekilen kurayla hipodromda göreve başladığını bildirerek, günlük olarak atların bakım ve beslenmesini yaptığını anlattı.Bir anne olduğunun altını çizen Ataş, şöyle devam etti:"Evde çocuklarımla nasıl ilgileniyorsam burada da atlara aynı şekilde özenle ilgileniyorum. İşimi çok seviyorum. Engelli çocukların atlı terapisinde görev alıyorum. O çocukların mutluluğu ise bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İŞKUR, Türkiye Jokey Kulübü ve Adana Hipodrom Müdürlüğüne bize bu iş imkanını sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum." - "Bu işi nasıl yapacaksın" diyenlere inat yola çıktıAynı merkezde görev verilen 20 yaşındaki Hilal Avşar ise daha önce çocuk bakıcılığı ve aşçılık yaptığını, seyislik kursuna katılmaya karar verdiğinde çevresinden "Bu işi nasıl yapacaksın" diyenlerin olduğunu anlattı."Bir kadın başarmak istediği zaman başarır" diyen Avşar, başarmak için önce kişinin kendisine inanmasının önemli olduğunu belirtti. Avşar, günlük bakım ve beslenmesini yaptıkları atları daha sonra engelli çocukların terapisi için hazırladıklarını ve işini severek yaptığını ifade ederek "Biz işimize sevgimizi de katıyoruz. Sevgi olmadan başarı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.