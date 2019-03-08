Kadın polisler, kadın sürücüleri karanfillerle karşıladı

-Sürücülerin durdurulması

-Sürücülere karanfil verilmesi



( VAN )- VAN



- Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli kadın polis memurları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücüleri karanfille karşıladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli kadın polisler, İkinisan Caddesi’nde bu kez uygulama için değil, karanfil vermek için sürücüleri durdurdu. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, karanfillerle karşılayan polisleri karşılarında görünce büyük sürpriz yaşadılar. Uygulama noktasında kadın sürücülerinin yanı sıra, kadın yolculara da karanfil dağıtan polisler, sürücülerin dikkatli olmaları hususunda da uyarılarda bulundu. (YLM-MSA-Y)

