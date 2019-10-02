Kadın muhtar 50 ressamla caddenin duvarlarını tuvale çevirdi

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( İSTANBUL - ÖZEL)- 50 ressamın 'karanlık' duvarda yaptığı sanat havadan görüntülendi İSTANBUL



- Ataşehir'deki Atatürk Mahallesi'nin kadın muhtarı Leyla Yeşimşaylan, caddenin kendisine karanlık geldiğini düşünerek ilginç bir projeye imza attı. Belediyeden caddeyi boyamak için izin alan kadın muhtar duvarları adeta tuvale çevirdi. 50 ressam aynı anda fırçalarını konuşturarak mesajlarını iletti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ressamlar hep beraber duvarda resim yaparak mahalleye renk kattı. Ataşehir Atatürk Mahallesi'nin kadın muhtarı Leyla Yeşimşaylan, caddenin kendisine karanlık geldiğini söyleyerek ilginç bir projeyi imza attı. Ataşehir Belediyesi'nden izin ve destek alan kadın muhtar ardından harakete geçti. Caddedeki duvarları tuvale çeviren kadın muhtara destek 50 ressamdan da geldi. Proje kapsamında İran asıllı olan Elham Parhızkar, Almanya'dan bu proje için gelen Serap Riedel gibi 50 ressam Ataşehir’de bir araya geldi. Ressamlar mahallede bulunan bir duvarı kendilerinin belirledikleri temaları içeren resimlerle donattı. Ressamlar, çevre temizliği, insanlık, çocuklar ve kadın hakları gibi sosyal konulardaki resimleri için fırçalarını konuşturdu. Atatürk Mahallesi muhtarı Leyla Yeşimşaylan tarafından hayata geçirilen proje ile duvar birbirinden farklı resimlerle donatıldı. “Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi” Atatürk Mahallesi muhtarı Leyla Yeşimşaylan, “Hep kafamda sanatla ilgili çok şey vardı, tek tek onları yapıyorum. Kütüphaneyle başladım, muhtarlığımızda 5 bin kitabımız var. Sekiz tane sanatçıya muhtarlığımda resim sergisi yaptırdım. Bu caddeyi hep kara görüyordum. Ne yapabilirim derken aklıma bu geldi. Bu baya büyük bir iş ve tamamen proje bana ait. Belediyeden yer istedim. Maddi manevi her şey bana ait. Sponsorlukla yapıyorum bu işi. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Burada şu an 50 sanatçımız oldu ve Türkiye’de bir ilki yapıyormuşuz. 50 sanatçının aynı anda resme başlaması bir ilkmiş. Bir de Avusturya’da varmış. Sanatçılarımız her yerden geliyor" dedi.

“Güzel mesajlar verilsin diye burada toplandık” Projede yer alan İranli ressam Elham Parhızkar, “Ben İranlı bir ressamım, Türkiye’de ikamet ediyorum. Duydum ki Ataşehir’de muhtarlık çok güzel bir proje yapıyor, ressamlar bir araya gelip herkese mesaj vermek istiyor. Ben de katılmak istedim. Şehir temizliği, çocuklar, telefonun zararları, insanlar, kadın hakları, ayrı ayrı mesajlar var. Duvar baya büyük. Hem mahallemiz güzel olsun hem de güzel mesajlar verilsin diye burada toplandık” diye konuştu.

Ressam Nihal Arık ise, “Uzun yıllardır resimle uğraşıyorum. Resmin sadece fiziksel güzellikler değil de sosyal içerikli de olmasını savunuyorum. İnsanları birbirine yaklaştırdığını, özgürlüklere yol açtığını düşünüyorum. Ataşehir’de düzenlenen bu projede yer almak beni mutlu etti. Özgürlük ve esaret çalışması yapmak istedim. Fırtınalı bir dünyadan kaçmaya çalışan balonlar resmin tamamında da başka sürprizler var” dedi.

Proje için Almanya’dan gelen ressam Serap Riedel, “45 yıldır Almanya’da yaşıyorum. 27 seneden beri sanatla uğraşıyorum. Almanya’da öğrencilerim var resim dersleri veriyorum ve bağımlı olan kişilere terapi üzerine resim dersleri veriyorum. Bir sanatçı olarak benim de katkım olsun istedim” şeklinde konuştu.

(HA-EY-

