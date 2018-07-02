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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadın market çalışanından saldırgana kavanoz

Kadın market çalışanından saldırgana kavanoz

Güvenlik kamera görüntüsü

Market Sarılar Kamera Güvenlik Kamerası Arbede 

-Şüphelinin gelmesi
-kadına sarılması
-Yaşanan arbede
-Kafasına aldığı darbe
-Marketten kaçması
-detay

( ANTALYA )- Antalya'da market çalışanı kadın, kendisine saldıran zanlının kafasına vurduğu kavanozla kurtuldu. ANTALYA

- Antalya'da market çalışanı kadın, kendisine saldıran zanlının kafasına vurduğu kavanozla kurtuldu. Şüpheli ile kadının arbede anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Gündüz saatlerinde markete gelen kişi, iş yeri çalışanı 44 yaşındaki Sündüs A.'dan para vermesini istedi. Olumsuz cevap ala şüpheli kişi marketten ayrıldı. Bir süre geri sonra markete geri gelen şüpheli ürün etiketlerini kontrol eden Sündüs A'ya sarılarak darp etmek istedi. Çıkan arbedede Sündüs A, eline aldığı kavanozla saldırganın kafasına vurdu. Neye uğradığını şaşıran şüpheli hızla marketten kaçtı. Öte yandan şüphelinin markete gelmesi, kadının boğazına sarılması ve darp etmesi, kafasına aldığı kavanoz darbesi ile marketten uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
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