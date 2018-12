Kadın girişimci günde 100 kilometre yol yapıp yumurta satarak geçimini sağlıyor

-yoldan giderken görüntü

Genç çiftçinin azmi örnek oluyor



- 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Melek Akoğlu, her sabah 51 kilometre yol yapıp Niğde merkeze gelerek yumurta satıyor. Genç kadın, azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor. Eşiyle köy otobüsüyle Niğde’ye gelen Melek Akoğlu, devlet dairelerini tek tek gezerek yumurta satıyor. Günlük 15 koli çift sarılı yumurta üretimi yapan örnek kadın günlük 300 TL yumurta parası kazanıyor. İşini seven Akoğlu, 450 tavukla başladığı çiftliğini 2 bine çıkarmayı hedefliyor. Melek Akoğlu, ‘‘Sabah 5’de kalkıyorum. Köyden Niğde’ye geliyorum. Akşama kadar paketlediğim yumurtalarımı satıyorum. Kar kış demeden günlük 15 koli satıyorum. Devlet dairelerinde memur olanlar satın alıyor. Günlük 250 tl civarında gelirim oluyor. 450 adet tavuğum var. Hedefim 2 bin tavuk. Yem girdileri yüksek durumda. Devletimizden yem desteği bekliyorum’’ dedi.

Köyünüzü terk etmeyin Köyde yaşayanlara, şehre göç etmemeleri uyarısında bulunan Akoğlu, "Hayvancılık yapılır, tavukçuluk yapılır, her şey yapma imkanı var köy yerinde. Onun için insanlarımızın şehirlere bina görevlisi olarak gitmesine karşıyım. Ben mücadele ettim. Mücadelemi kazandım. Tarım müdürlüğü arkamızda durdu destek oldu. Ben cesaretimden dolayı daha büyük işler yapmak istiyorum. Bununla yetinmek istemiyorum. Hedefim köy yerinde örnek bir kadın olmak. Bütün gençlere örnek olmak istiyorum. Herkesin yapa bileceği basit bir iş bu” diye konuştu.