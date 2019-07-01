Kadın cinayetinin 4 zanlısı adliyeye sevk edildi - İSTANBUL
- Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye götürülmesiKadın cinayetinin 4 zanlısı adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Fatih’te Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova isimli kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü saat 04.30 sıralarında, Akhmedova’nın Fatih İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evde öldürülmesine ilişkin üçü Afganistan, biri Türk vatandaşı 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.Ekipler Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. ve zanlılara yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Türk vatandaşı Mücahit B’yi. (31), Bursa'da gözaltına aldı.Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli
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