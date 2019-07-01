Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadın cinayetinin 4 zanlısı adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

Kadın cinayetinin 4 zanlısı adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

- Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye götürülmesiKadın cinayetinin 4 zanlısı adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Fatih’te Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova isimli kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü saat 04.30 sıralarında, Akhmedova’nın Fatih İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evde öldürülmesine ilişkin üçü Afganistan, biri Türk vatandaşı 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.Ekipler Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. ve zanlılara yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Türk vatandaşı Mücahit B’yi. (31), Bursa'da gözaltına aldı.Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli

Kamera Güvenlik Kamerası Cinayet Yardım ve Yataklık 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı