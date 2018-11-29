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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kadın Azmağı Deresi'nin rengi değişti - MUĞLA

Kadın Azmağı Deresi'nin rengi değişti - MUĞLA

- Kadın Azmağı deresinden görüntü - Çamurlu sularla kaplanan dereden ve teknelerden detaylarKadın Azmağı Deresi'nin rengi değişti - Muğla 'da dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Gökova Körfezi'ndeki Kadın Azmağı Deresi'nin rengini değiştirdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Gökova Körfezi'ndeki Kadın Azmağı Deresi'nin rengini değiştirdi.Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor.Akyaka ve Akçapınar Plajı'na gidenler, yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su nedeniyle Kadın Azmağı Deresi'nin yüzeyini kaplayan kızıl renkteki çamur tabakasıyla karşılaştı.Bazı vatandaşlar ve turistler, oluşan kızıl tabakayı görüntüledi. Bazıları da Akçapınar Sahili'nde oluşan çamurlu suda balık tutmaya çalıştı.Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Bild Hayvan Yağmur Suyu Balık Tutma Tropikal İklim 

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