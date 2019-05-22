Kadıköy’de özel hastanede yangın paniği

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( İSTANBUL - ALEVLİ GÖRÜNTÜ) - Hastalar sedye ve tekerlekli sandalyelerle dışarı çıkartıldı İSTANBUL



- Kadıköy’de bir özel hastanenin jeneratör dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İçerideki hastalar dışarı çıkartılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin jeneratör dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hastanenin acil bölümündeki hastalar, tedbir amaçlı olarak sedye ve tekerlekli sandalyelerle dışarı çıkartılarak başka hastanelere sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

