Kadıköy’de kadın hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

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( İSTANBUL )- Şüphelilerin hırsızlık sonrası market alışverişi kamerada İSTANBUL



- Kadıköy’de güpegündüz evlere giren 2 kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla bir marketten alış veriş yapması güvenlik kameralarına yansırken 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesinde, 22 Haziran Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli vatandaşa ait eve giren 3 kadın hırsız, evde bulunan 2 bin 500 TL’yi alarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde parasının çalındığını fark eden B.A, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelenmesinin ardından şahısların eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde olayın sorumlusu olduğu belirlenen şahıslardan 2’si 10 Temmuz Çarşamba günü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Şaziye G.(24)’nin 6, Urkiye T.(21)’nin ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Çaldıkları paralarla market alış verişi yapmışlar Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları eve girdikleri, bir süre sonra evden çıktıkları, daha sonra da bir markete girerek çaldıkları paralarla market alış verişi yaptıkları görüldü.

Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisin hırsızlık olayının sorumlularından olan üçüncü kadın şahsı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

