Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy’de kadın hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kadıköy’de kadın hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsızlık olayının öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Alışveriş Ya Sonra Güvenlik Kamerası Kadın Hırsız Polis Ekipleri 

-şube çıkışından görüntü

( İSTANBUL )- Şüphelilerin hırsızlık sonrası market alışverişi kamerada İSTANBUL

- Kadıköy’de güpegündüz evlere giren 2 kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla bir marketten alış veriş yapması güvenlik kameralarına yansırken 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesinde, 22 Haziran Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli vatandaşa ait eve giren 3 kadın hırsız, evde bulunan 2 bin 500 TL’yi alarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde parasının çalındığını fark eden B.A, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelenmesinin ardından şahısların eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde olayın sorumlusu olduğu belirlenen şahıslardan 2’si 10 Temmuz Çarşamba günü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Şaziye G.(24)’nin 6, Urkiye T.(21)’nin ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Çaldıkları paralarla market alış verişi yapmışlar Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları eve girdikleri, bir süre sonra evden çıktıkları, daha sonra da bir markete girerek çaldıkları paralarla market alış verişi yaptıkları görüldü.
Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisin hırsızlık olayının sorumlularından olan üçüncü kadın şahsı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı