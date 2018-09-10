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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de iş kazası - İSTANBUL

Kadıköy’de iş kazası - İSTANBUL

- İnşaat alanı - Hafriyat kamyonunun sürücüsünün itfaiye tarafından kurtarılması Kadıköy’de iş kazası - İnşaat alanında foseptik çukuruna düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Kadıköy’de inşaat alanındaki foseptik çukuruna düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.Caddebostan Mahallesi Ömerpaşa Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya başlayan 8 katlı binanın bahçesinde, kapağı açık bırakılan foseptik çukuruna, aynı inşaata moloz almak için gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü Fatih Yayla düştü.Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralanan Yayla, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinde vinç ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaat Alanı İş Kazası Foseptik Çukuru Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri 

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