Kadıköy’de iş kazası - İSTANBUL

- İnşaat alanı - Hafriyat kamyonunun sürücüsünün itfaiye tarafından kurtarılması Kadıköy’de iş kazası - İnşaat alanında foseptik çukuruna düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Kadıköy’de inşaat alanındaki foseptik çukuruna düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.Caddebostan Mahallesi Ömerpaşa Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya başlayan 8 katlı binanın bahçesinde, kapağı açık bırakılan foseptik çukuruna, aynı inşaata moloz almak için gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü Fatih Yayla düştü.Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralanan Yayla, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinde vinç ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.