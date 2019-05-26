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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Kadıköy’de elinde silahla çatıya çıkan şahıs polisi alarma geçirdi İzle

Kadıköy’de elinde silahla çatıya çıkan şahıs polisi alarma geçirdi İzle

Sokakta tedbir alan polis ve itfaiyeden görüntü

İntihar Polis Polis Merkezi 

-Çatıdaki polis ve itfaiyeden görüntü
-Şahsın apartmandan çıkarılması
-Şahıstan alınan silahın görüntüsü

( İSTANBUL )- Şahıs ikna çabalarının ardından alınarak polis merkezine götürüldü İSTANBUL

- Kadıköy’de sabah saat 07.30 sıralarında elinde silahla çatıya çıkan bir şahıs polisi alarma geçirdi. İntihar teşebbüsünde bulunan şahıs, polis tarafından ikna edildikten sonra polis merkezine götürüldü. Kadıköy Mühürdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında eli silahlı bir şahsın bulunduğu yönünde yapılan ihbar polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, binanın çatısında bulunan şahsın intihar teşebbüsünde bulunan Erdal Canyurt olduğunu tespit etti. Erdal Canyurt polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, aşağıda da itfaiye ekipleri tedbir aldı. Erdal Canyurt ikna çabalarının ardından elindeki silah alınarak, ekip otosu ile polis merkezine götürüldü.
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