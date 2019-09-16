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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kadıköy’de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

- Kadıköy’de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

Şahısların bisikleti alıp götürmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Parmak İzi Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Bisiklet Bisiklet Hırsızı 


- Kadıköy’de bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde kimlik bulunmayınca şahıs polis merkezine götürüldü. Yapılan parmak izi taramasında yabancı uyruklu Amir D.(48) isimli şahıs, 6 adet bisiklet hırsızlığı olayının faili olduğu tespit edilerek cezaevine gönderildi. Şahsın bisiklet alarak götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy’de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00:40 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesinde çarşı ve mahalle bekçileri, tedirgin davranışlar sergileyen bir şahsı durdurdu. Kimlik bilgileri sorulan yabancı uyruklu Amir D.(48) isimli şahıs üzerinde kimlik olmadığını belirtince Göztepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada yapılan parmak izi taraması sonucunda, şahsın 6 adet bisiklet hırsızlığı olayının faili olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın bisikleti alarak götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki şahıs aldıkları birer adet bisiklet ile olay yerinden uzaklaşıyor. (EY-
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