Kadıköy’de bazı caddeleri su birikintileri oluştu.

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen sağanak yağışın başlamasıyla birlikte Kadıköy’de bazı caddeleri su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı.

Yapılan uyarıların ardından başlayan yağış kısa sürede etkili olarak bazı caddeleri su birikintilerine neden oldu. Kadıköy’de bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura dışarıda yakalanan bazı vatandaşlar ise kaçışarak yağmurdan kurtulmaya çalıştı.

