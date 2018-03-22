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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kadıkalesi’nde denizin dibi temizlendi

Kadıkalesi’nde denizin dibi temizlendi

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yıldızlı Geri Dönüşüm 

-DENİZDEN ÇIKAN ATIKLAR
-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA - HD) MUĞLA

- “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları bu hafta Bodrum yarımadasının batı yakasındaki Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Mevkii’nde devam etti. Bodrum Belediyesi’nin 4 yıl önce başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında 3 yıldızlı üç dalgıç, 2 yıldızlı yedi dalgıç, tek yıldızlı iki dalgıç ve bir serbest dalgıç olmak üzere toplam 13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, her yaz sezonu öncesi Bodrum koylarını temizliyor. Hava koşulları müsait olduğu takdirde her hafta farklı bir koyda sürdürülen çalışmalarda dalgıçlar, Turgutreis’in ardından bu hafta Kadıkalesi koyunu temizledi. Yaklaşık 1,5 saat süren temizlikte deniz dibinden; 80 kg cam, 86 kg plastik, 25 kg teneke, 84 kg ahşap, 46 kg da kauçuk olmak üzere toplam 331 kg atık çıkarıldı. Sonrasında atıklar ayrıştırılarak yüklendikleri kamyon ile geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi. Çalışma öncesi Kadıkalesi’nin karşısındaki adanın üzerinde dalgalanan ve yıprandığı tespit edilen Türk Bayrağı da görevli dalgıçlar tarafından yenisi ile değiştirildi. Plan dahilinde gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları, Kadıkalesi’nin ardından önümüzdeki haftalarda; Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum’da devam edecek. Çalışmalar, 2018 ocak ayından itibaren toplam 19 noktada gerçekleştirilmiş olacak. (RT-İK)
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