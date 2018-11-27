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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kaçkar Dağı, Heliski Tutkunlarını Ağırlayacak

Kaçkar Dağı, Heliski Tutkunlarını Ağırlayacak

arşiv görüntüler

( RİZE ) RİZE

Adrenalin Tutkunu Toplantı Adrenalin İsviçre Helikopter 


- Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kaçkar Dağı eteklerinde yaklaşık 14 yıldır yapılan Heliski için bu yıl da kayıtlar başladı.
Gerçekleşen kayıtlar Aralık ayında düzenlenecek İl Sportif Turizm Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Helikayak, dünyaca bilinen adı ile Heliski ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere onlarca ülkede 50 yılı aşkın süredir yapılıyor. Dünyada bilinen en elit spor dalları arasında yer alan Helikayak tam anlamı ile sporcuların helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış kayak parkurlarına helikopterle bırakılarak parkur bitiminde yine helikopterle alınmaları anlamına geliyor. Dünyada 50 yıldır yapılan Helikayak sporu Türkiye'de ise 14 yıldır yapılıyor. Türkiye helikayak faaliyetlerinde son yıllarda ciddi başarılar elde ederek kısa sürede dünyada en tercih edilen 10 ülke arasına girmeyi başardı. YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Dünyanın en elit, pahalı ve tehlikeli sporlarından bir tanesi olan Helikayak, dışarıdan görülenin aksine ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye'de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genel Kurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbağ çantaları ile kayıyorlar. Her yıl yaklaşık 300 civarında adrenalin tutkunu profesyonel kayakçı Rize'ye gelerek bir hafta boyunca helikayak yapıyor. Rize'de bir kayakçının bir haftalık helikayak maliyeti ise ile yaklaşık 10 bin dolar civarında. Rize'de helikayak yapan sporcuların neredeyse tamamını yabancı sporcular oluşturuyor. Kaçkar Dağları'na Helikayak yapmak için son 10 yılda, Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya gibi ülkelerden ortalama 3 bin 500'e yakın adrenalin tutkunu sporcu geldi. Geçmiş yıllarda helikopterle dağların zirvesine bırakılan sporcular kayarak vadi boyunca büyük heyecan yaşadı. Genellikle Fransa, İtalya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Almanya gibi ülkelerden başvuru yapılırken az da olsa Türk sporcularda Helikayak için başvuruda bulunuyor. Aralık ayının ortasında gerçekleşecek olan İl Sportif Turizm Kurulu toplantısına kadar başvurular devam edecek. Gerçekleşecek toplantıda yapılan başvurular kurul değerlendirilmesine sunularak gerekli izinler verilecek. (HFD-
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