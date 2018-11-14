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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçırdığı kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kaçırdığı kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Şahısın emniyetten çıkarılışı

Adli Kontrol Hapishane Hapis Cezası 4 Yıl Hapis Kız Çocuğu 

-Adliyeye sevk edilmesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde 2007 yılında bir şahıs ile birlikte kaçırdığı kız çocuğuna tecavüz eden şahıs, Yargıtay tarafından cezasının onaylanmasından 5 yıl sonra Kocaeli’de yakalanarak tutuklandı. Olay, 2007 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile birlikte 18 yaşından küçük bir kız çocuğunu kaçıran A.T. (53) isimli bir şahıs, kız çocuğuna işkence yapıp tecavüz etti. Olay sonrasında jandarma ekipleri tarafından yakalanan A.T. gözaltına alınarak tutuklandı. A.T. ve ismi öğrenilemeyen şahıs, 13 ay kaldığı hapishaneden adli kontrol şartı ile tahliye edildi. 2013 yılında Yargıtay tarafından 24 yıl hapis cezası onaylanan A.T.’nin aranması için çalışma başlatılırken, ismi öğrenilemeyen diğer şahısın hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yıl boyunca bulunamayan A.T.’nin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde A.T.’nin Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahısın ikamet ettiği yakınlarının evine düzenlenen operasyonda A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getiren şahısın Gebze'de bir soygun olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemler,i tamamlanan şahısın savcılık kararıyla tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verildi.

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