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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kaçanlar Gurubu çetesine operasyon :17 tutuklama

Kaçanlar Gurubu çetesine operasyon :17 tutuklama

-Emniyet görüntüsü-

Adli Kontrol Piyade Uyuşturucu Suç Örgütü Kurusıkı Tabanca 

-Operasyon detaylar
-Şahısların emniyettten çıkarılışı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, 'Kaçanlar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 17’si tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kaçanlar Grubu' diye bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda, örgütün lideri olduğu ileri sürülen H.K. ile yöneticiliğini yaptığı iddia edilen M.M.K., S.K. ve A.K.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise,1 kaleşnikof tüfek, 9 dolu, 30 boş kaleşnikof mermisi, 1 G-3 piyade tüfeği, 5 tabanca, 84 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, 9 ses fişeği, 6 kurusıkı tabanca, 1 sustalı bıçak, 10 uyuşturucu hap, 60 gram esrar, 100 gram skunk, 78'i boş 99 senet, 2 şirket kaşesi, 2 çek, 4 çek defteri, 4 vekaletname, 2 tapu, 1 ihtarname ve çok sayıda hayali şirket evrakı ile dekontlar ve çek fotokopileri ele geçildi. Şüpheli şahıslar, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 17'si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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