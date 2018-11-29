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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaçan dana otobanda ortalığı birbirine kattı

Kaçan dana otobanda ortalığı birbirine kattı

otobanda kaçan dana görüntüsü trafik polisleri jandarma ve sürücüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Jandarma Akalan Hayvan 


- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçan dana girdiği otobanı birbirine kattı Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçe kırsalında bulunan mahallelerden birinden kaçtığı tahmin edilen dana, Nurdağı Gaziantep otobanına girdi. Tel örgülerin bulunduğu yerden otoyola giren dana, araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, otobanda araç trafiğini durdurdu. Belediye ekiplerinin de desteği ile bir süre yakalanmaya çalışılan dana, güçlükle yolun dışına çıkartıldı. Ekipler, yol kenarındaki tarlada yakaladıkları hayvanı kamyonete bindirerek otobandan uzaklaştırdı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan otoyol, dananın götürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı
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