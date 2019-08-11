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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaçan boğa zor anlar yaşattı... Aksiyonlu anlar kamerada

Kaçan boğa zor anlar yaşattı... Aksiyonlu anlar kamerada

Boğa timlerinin mücadelesi

Uyuşturucu Bild Akalan Kamera 

-Vatandaşların kaçması
-Boğanın yakalanması
-Boğa kovalayan vatandaşların konuşması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan kızgın boğalar vatandaşlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Kızgın boğalar yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle durdurulabildi. Şanlıurfa'da, kesilmek üzereyken kaçan, sahiplerini yaralayan ve bazı araçlara da zarar veren boğaları durduramayan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bir türlü yakalanamayan kızgın boğalar, boğa yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildikten sonra yakalandı. Yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesimhanelere götürüldü. (BB-SVY-
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