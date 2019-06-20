Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçakçılara şafak operasyonu: 15 gözaltı

Kaçakçılara şafak operasyonu: 15 gözaltı

Operasyon

Akalan Kaçak Akaryakıt Şafak Operasyonu Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-Ele geçirilen malzemeler
-Gözaltına alınanlar

( VAN ) VAN

- Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; örgütlü olarak sigara, tütün, akaryakıt ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak kaçakçılık suçunu işleyen şebeke 6 ay süreyle teknik takibe alındı. Yapılan teknik takip sonucunda 9 ayrı ara operasyonda 24 bin paket kaçak sigara, 11 bin 290 adet av tüfeği fişeği, 250 kilo tütün ve 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, şebekenin çökertilmesine yönelik Saray, Özalp, Erciş ve Çaldıran ilçelerindeki 19 adrese ise eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyon neticesinde 19 şüpheliden 15’i yakalanırken, 4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları ise devam ediyor. 1 şüphelinin adresinde ise bin 325 paket kaçak sigara ele geçirilirken, soruşturma işleminin devam ettiği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Anne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını KaybettiAnne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı