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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaçak ve sahte içki operasyonu - ISPARTA

Kaçak ve sahte içki operasyonu - ISPARTA

- Sahte ve kaçak içkilerden detaylar Isparta 'daki kaçak ve sahte içki operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıISPARTA (AA) - Isparta 'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Jandarma Komutanlığınca, Isparta - Burdur Dağ Yolu Gelincik Köyü mevkisinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin Jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.K, A.Y. ve T.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Isparta 'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 kişi yakalanmış, şüphelilerin bulunduğu araçlarda yapılan aramada kaçak ve sahte bandrollü 339 şişe içki ele geçirilmişti.

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