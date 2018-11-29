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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak sigaraları kargoyla göndermek istemişler - VAN

Kaçak sigaraları kargoyla göndermek istemişler - VAN



: - Kaçak sigaraları kargoyla göndermek istemişler - Sigaraların borulardan çıkarılmasıKaçak sigaraları kargoyla göndermek istemişler - Van 'dan İstanbul'a gönderilmek üzere kargoya verilen su filtresi görünümlü borular içine gizlenmiş bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Tuşba ilçesinde kargo aktarım merkezinde bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde bir kargo merkezinde arama gerçekleştirdi.Aramada, İstanbul'a gönderilmek üzere kargo merkezine getirilen 4 koli su filtresi görünümü verilmiş borular içine gizlenmiş bin 800 paket kaçak sigara bulundu.Olayla ilgili H.B. ve H.E. gözaltına alındı.

Argo Kaçak Tarım Sigara Kaçak Sigara 

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