Kaçak sigara operasyonu - VAN

- Ele geçirilen kaçak sigaralardan detaylarVAN (AA) - Van 'da düzenlenen operasyonda bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılıkla uğraşanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Edremit ilçesinde uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Olayla ilgili Ş.E. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.