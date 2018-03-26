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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak sigara operasyonu - OSMANİYE

Kaçak sigara operasyonu - OSMANİYE

- Minibüsteki gizli bölme - Sigaraların sayılması - Sigaraların çuvallara koması Osmaniye 'de kaçak sigara operasyonu - Minibüse gizlenmiş, 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, minibüsün gizli bölmelerinde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E90 karayolu Kadirli gişeleri girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine M.B. (28) idaresindeki 35 T 1868 plakalı minibüsü durdurdu.Yapılan aramada, minibüsün zeminine oluşturulan gizli bölmelerde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.Sürücü M.B'nin gözaltına alındığı olayda sigaralara el konuldu.

Kaçak Gizli Bölme Sigara Kaçak Sigara 

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