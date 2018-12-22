Kaçak sigara operasyonu - ESKİŞEHİR

- Kaçak sigaraların ele geçirilmesi Eskişehir 'de kaçak sigara operasyonu - Şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesindeki aramada, çuvallar arasına saklanmış 53 bin 600 paket kaçak sigara bulunduESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de bir tırın dorsesinde 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir tırı şüphe üzerine durdurdu.Aracın dorsesinde yapan polis, çuvallar arasına saklanmış 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi.Tır sürücüsü gözaltına alındı.