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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak içki operasyonu - KIRKLARELİ

Kaçak içki operasyonu - KIRKLARELİ

- Operasyondan genel görüntüler Kırklareli 'nde kaçak içki operasyonu - Operasyonda 1 ton 597 litre kaçak içki ele geçirildiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde düzenlenen operasyonda 1 ton 597 litre kaçak içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.Operasyon düzenleyen ekipler, H.Ç, G.C. ve C.D'ye ait evde arama yaptı.Yapılan aramada, evin bahçesindeki üç su tankerinde 1 ton 597 litre kaçak içki ile TAPDK bandrollü kapüşonla kapatılmış 253 cam ve plastik şişelere doldurulmuş halde bulunan içkiye el konuldu.Operasyon kapsamında 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak Bandrol Irak Kaçak İçki 

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