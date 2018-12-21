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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaçak içki operasyonu - DİYARBAKIR

Kaçak içki operasyonu - DİYARBAKIR

- Operasyondan detaylar - Yakalanan kaçak içkinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilenmesiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 993 şişe kaçak içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kaçak içki satıcılarına yönelik olarak çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında, merkez Bağlar ilçesinde bir adreste bulunan boş dairede Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimata istinaden yapılan aramada, satışa hazır şekilde bandrol ve etiketlerle hazırlanmış bin 993 şişe kaçak içki, 287 boş içki şişesi, 759 sahte bandrol, 5 litre etil alkol ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Olayla ilgili Z.A. ve N.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.Yetkililer, kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara hassasiyetle ve titizlikle devam edeceklerini bildirdi.

Yılbaşı Kaçakçılık İçki Şişesi Hassasiyet Kaçak İçki 

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