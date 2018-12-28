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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaçak içki operasyonu - ÇANAKKALE

Kaçak içki operasyonu - ÇANAKKALE

- Operasyondan görüntüler Çanakkale 'de kaçak içki operasyonu - Depoda yapılan aramada yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 1,5 ton kaçak şarap bulunduÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 1,5 ton kaçak şarap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışma kapsamında kaçak alkol imal edenlere yönelik operasyon düzenledi.
Merkeze bağlı Erenköy'deki depoda yapılan aramada kaçak imal edilmiş 1,5 ton şarap, 10 şişe viski, alkol üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ile doluma hazır çok sayıda şarap şişesi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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