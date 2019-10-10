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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak içki imalathanesine baskın

Kaçak içki imalathanesine baskın

Polisin adreslere baskın yapması

Adli Kontrol Kaçak İmalathane Irak Kaçak İçki 

-Kaçak içki bulması
-Kaçak içkilere el koyması
-Kazanda kaynayan üzüm
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'da iki ayrı adrese yapılan baskında bin 490 litre kaçak içki ele geçirdi ADANA

- Adana'da iki ayrı adrese yapılan baskında bin 490 litre kaçak içki ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde iki ayrı adreste kaçak içki imalathanesi kurulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere şok baskınlar yaptı. Baskınlarda iki ayrı adreste bin 490 litre kaçak içki ele geçirildi. Polis baskında ayrıca kazanda kaynatılan üzümleri de ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak içki ve hammaddeler imha edildi. Polis olayla ilgili H.C. ve H.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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