Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı



- Van’ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Yaylıyaka Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 yaşancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmişti. (MSA-Y)

