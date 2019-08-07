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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı

Olay yeri

( VAN ) VAN

Bebek Kaçak Göçmen Kaçak 


- Van’ın Tuşba ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Yaylıyaka Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 yaşancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmişti. (MSA-Y)
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