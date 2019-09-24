Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı



- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 yaralandı. Alınan bilgiye göre, eski Reyhanlı-Antakya yolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana gelen kazada, sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. İkisinin askeri personel olduğu yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

