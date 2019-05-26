Kaçak define avcısı ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı İzle

-Kaçan şüphelinin ölü taklidi yaptığı sırada yakalaması ve etkisiz hale getirmesi

-Kazı yapan dört kişiyi kazdıkları çukurda yakalayarak gözaltına alması

-Ormanlık alanda kazı malzemesi aranması

-Şüphelilerin üst araması

-Ele geçirilen kazıda kullanılan malzemeler

-Şüphelilerin etkisiz hale getirilerek polis otosuna bindirilmesi

-Polisin olay yerinde yaptığı sorgu ve şüphelilerin verdiği cevaplar

-Polis otoları çevreden detaylar

-Şüphelilerin kuyuda etkisiz hale getirilmiş halde bekletilmesi



( BURSA )- Define avcıları kazdıkları kuyuda yakalandı- Filmleri aratmayan define avı kameralara yakalandı BURSA



- Bursa'da kaçak define arayan 5 kişiyi polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Avcılardan bir kişi ise ölü taklidi yaparak gizlendiği otların arasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, sahur vakti Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana geldi. Sahura kalkan mahalle sakinleri ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyması üzerine 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi.

Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suç üstü yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan şahsı yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yanına yaklaştığında otların arasında nefesini tutarak saklanmaya çalışan ve kaçan şüpheli olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirmeyi başardı. Şüphelileri kazdıkları kuyuda bekleten ekipler üst aramalarını yaptıktan sonra polis otosuna bindirerek ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Emniyette kimliklerini tespit eden ekipler şüpheli, (35) A.Ç., (47) R.A., (48) T.Ç., (46) İ.G. ve (56) Y.E.'nin ifadelerini aldı. Şüpheliler ifadelerinde, kazdıkları yerde altın olduğunu ve onu bulmak için beş arkadaş buluşarak buraya geldiklerini fakat yakalandıkları için korktuklarını ve bir daha yapmayacaklarını belirtikleri öğrenildi. Beş şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

