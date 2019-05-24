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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaçak avlanılan bir ton inci kefali, Van Gölü’ne geri bırakıldı - VAN

Kaçak avlanılan bir ton inci kefali, Van Gölü’ne geri bırakıldı - VAN

- Kaçak avlanılan inci kefallerinin suya geri bırakılmasıVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan bir ton inci kefali, Van Gölü’ne geri bırakıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan - 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakıncak Mahallesi bölgesinde yaptıkları denetimlerde suda 10 metre ağ ve kaçak avlanılmış bir ton 250 kilo inci kefali ele geçirdi.Bu balıklardan canlı olan yaklaşık bir tonu Van Gölü'ne geri bırakıldı.Erciş ilçesinde de 2 operasyonda 500 metre ağ ve kaçak avlanmış inci kefalleri bulundu.Muradiye ve Erciş ilçelerinde kaçak avlanan 6 kişiye 14 bin 715 lira ceza uygulandı, ağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

İnci Kefali Kaçak Gesi Irak 

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