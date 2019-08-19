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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak akaryakıt operasyonu - İSTANBUL

Kaçak akaryakıt operasyonu - İSTANBUL

- Kaçak akaryakıt operasyonu - Operasyon anına dair görüntülerKaçak akaryakıt operasyonu - Operasyonda 17 ton 400 litre akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da 17 ton 400 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi yakalandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Özel Harekat polisinin desteğiyle 17 Ağustos'ta depoya baskın düzenlendi.
Operasyonda 17 ton 400 litre biyodizel akaryakıt ele geçirilirken, depodaki 5 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.E ve Türkmenistan uyruklu A.K. ve A.C'nin sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.
Diğer şüpheliler H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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